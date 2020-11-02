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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:25 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
برج العقرب

برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بأنّه مبدع في الوظائف التي تحتاج لذكاء وتركيز وتحليل، كالبحوث، والقيادة، والطب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تخطط جيدا للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم مناسب لاكتشاف أمور خافية.

 

ومن أشهر مواليد برج العقرب الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

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