رسميا.. جولة إعادة في جميع دوائر النواب بسوهاج

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج النهائية للجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى، ومن ضمنها محافظة سوهاج، التي أظهرت النتائج إجراء جولة إعادة في جميع دوائر المحافظة، والتي يبلغ عددها 8 دوائر انتخابية.

ففي الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج، وتضم مركز ومدينة سوهاج ومركز جزيرة شندويل، تجري الإعادة على مقعدي الدائرة بين 4 مرشحين، وهم "حاتم مبارك"، مرشح مستقل، و"محمد فقير رضوان"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"حازم حمادي"، مرشح حزب "مصر الحديثة"، و"أحمد عواجة"، مرشح مستقل.

وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز أخميم، وتضم أخميم وساقلتة، تجري الاعادة على مقعدي الدائرة بين "زكريا حسان"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"أحمد محمود العمدة"، مستقل، و"عفيفي حافظ الشريف"، مستقل، و"محمد لبيب"، مرشح حزب "مستقبل وطن".

وفي الدائرة الثالثة، ومقرها مركز المراغة، وتضم مركز ومدينة المراغة، تجري الإعادة بين المرشحين "أحمد أبو الدهب علام"، مرشح حزب "المؤتمر"، ورفعت شكيب خفاجي، "مستقل".

وفي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز طهطا، وتضم مراكز طما وطهطا وجهينة، تجري الإعادة بين "مصطفى سالم"، حزب "مستقبل وطن"، و"إبراهيم أبو دوح"، حزب "مستقبل وطن"، و"إيهاب مصلح أبوعقيل"، حزب "مستقبل وطن"، و"نشأت فؤاد عباس"، حزب "الشعب الجمهوري"، و"مصطفى حسين أبودومة"، مستقل، و"صلاح شوقي عقيل"، حزب "مستقبل وطن".

وفي الدائرة الخامسة، ومقرها مركز جرجا، وتضم مركز ومدينة جرجا ومركز العسيرات، تجري الإعادة بين "ياسر نصر الهواري"، حزب "الشعب الجمهوري"، و"خليفة رضوان"، حزب "مستقبل وطن"، و"عبد المنعم محمد أبو الفتوح"، مستقل، و"إسماعيل محمد الطهطاوي"، مستقل.

وفي الدائرة السادسة، ومقرها مركز المنشاة، وتضم مركز ومدينة المنشاة، إعادة بين كل من "عاطف عثمان"، مستقل، و"إسماعيل مظهر أبو كريشة"، مستقل، بينما في الدائرة السابعة، ومقرها مركز البلينا، وتضم مركز ومدينة البلينا، تجري الإعادة بين "محمود حمدي أبو الخير"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"نور الدين أسعد أبوستيت"، حزب "مستقبل وطن"، و"حمدي شاهين"، مستقل، و"يوسف أبو حمودي"، مستقل.

وفي الدائرة الثامنة والأخيرة، ومقرها مركز دار السلام، وتضم مركز ومدينة دار السلام، تجري الإعادة بين المرشحين "أحمد عبد السلام قورة"، من حزب "حماة الوطن"، و"جابر الطويقي"، مرشح حزب "مستقبل وطن".