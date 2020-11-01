مرشحو "الإعادة" في انتخابات النواب بأسوان: لا وقت للاحتفالات

قال المرشحون فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بأسوان انه لا وقت لإقامة أي احتفالات الآن وستكون الاحتفالات في موعدها بعد معرفة النتيجة النهائية فقد انتهينا من شوط ونبدأ من الآن الشوط الثاني الذي يحتاج مننا مزيد من التحضير والعمل من أجل حصد مقاعد النواب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت منذ قليل الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان والتى تضم الدوائر الـ4 بمحافظة أسوان " أسوان- دراو" ، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو، لحصد 5 مقاعد فردية ففي الدائرة الأولى والتى تشمل " مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو" ، وستكون الإعادة بين كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، واللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبو خليل ، مرشح حزب مستقبل وطن ، وجلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، وفى الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، الإعادة بين أيـــمن فــؤاد ، مرشح مستقل، والنائب ياسيـن عبد الصبـور، مرشح مستقل، وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو، الإعادة بين علي البدري الملاوي مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت كشوف المرشحين لخوض انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب المقاعد الفردية عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، وتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبد المحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر ودخل الإعادة كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، ، واللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبو خليل ، مرشح حزب مستقبل وطن ، وجلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن.كما تنافس 13 مرشحاً في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ودخل الإعادة مرشحين وهم كل من خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، وتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، أيـــمن فــؤاد ، مرشح مستقل، والنائب ياسيـن عبد الصبـور، مرشح مستقل، وتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبد الحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ويدخل جولة الإعادة كل من علي البدري الملاوي مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.ويبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت بمحافظة أسوان في انتخابات مجلس النواب نحو مليون و39 ألفاً و51 ناخب وناخبة، موزعين على 373 لجنة فرعية، و4 لجان عامة.