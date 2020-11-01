الوطنية للانتخابات: نسبة المشاركة في انتخابات النواب 28%

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب كانت تنافسية، وترشح فيها من استوفى الشروط المقررة قانونا.

وأضاف إبراهيم، في مؤتمر صحفي بماسبيرو، أنّ الانتخابات جرت في ظل ظروف بالغة الصعوبة بسبب تفشي فيروس كورونا، ورغم كل ذلك استطاع شعب مصر اجتياز الظروف وأثبت للعالم ذلك، فخرج ليدلي بصوته وشجعه على ذلك ما قامت به الدولة من توفير الإجراءات الاحترازية في جو تحيطه الطمانينة والسلام.

وتابع لاشين: "شهدت الانتخابات تعاونا كبيرا بين الجهات المعنية والهيئة، خاصة القوات المسلحة التي نقلت القضاة و70 طن أوراق انتخابية في 10 آلاف و240 لجنة فرعية، وتنافس المرشحون على 142 مقعدا فرديا، ومثله قوائم تحت إشراف قضائي كامل وبتأمين من الشرطة، و51 مؤسسة محلية، و153 مؤسسة إعلامية دولية وفق ضوابط الهيئة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "كانت هناك بعض الشكاوى تلقتها غرفة عمليات الهيئة تم حلها، ولم تؤثر على سير العملية الانتخابية، ووضع القانون من الإجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات، كما أجاز الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا".

وكشف عن أنّ الهيئة تلقت 248 تظلما فصلت فيها جميعا، وانتهت لعدم قبولها شكلها والبعض الآخر رفضها موضوعا.

وبشأن دعوى إدراج المرشح بدائرة ديرمواس علاء محمد حسانين محمد، قال لاشين إنّ الهيئة أرجأت تنفيذ باقي الإجراءات بالدائرة السادسة بديرمواس على المقعد الفردي لحين صدور قرار من الهيئة.

وواصل: الناخبون المقيدون 31 مليونا و719 ألفا، شاملا 246 ألفا بدائرة ديرمواس بالمنيا، الحضور 9 ملايين و69 ألفا و729 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06%.

وقال لاشين في مؤتمر صحفي سابق بماسبيرو، إنّ الناخبين المقيدة أسماؤهم مدعوون لانتخابات مجلس النواب، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 بالقوائم المغلقة.