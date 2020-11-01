إعلان حالة الطوارئ القصوى في جنوب سيناء بعد تعرضها لموجة طقس سيئ

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، عقب تعرضها لموجة من الطقس السيئ اليوم، ما أدى إلى انخفاض طفيف في درجة الحرارة، تصاحبه أمطار خفيفة على بعض المدن، وانتشار السحب في سماء مدن وقرى المحافظة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، عقب تعرض بعض مدن المحافظة لتساقط أمطار خفيفة على الطرق الرئيسية، دون أن تؤثر على حركة المرور.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الاستعداد جيدًا لاستقبال موسم الشتاء، بإنشاء السدود والبحيرات في المدن الأكثر تعرضًا للأمطار والسيول، وتوفير المعدات لنشرها على الطرق الرئيسية والدولية، ومناطق إحداثيات السيول.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة والتأكد من جاهزية غرفة صرف الأمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية.

وأضاف أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عامة المحافظة، تواصلت مع جميع رؤساء المدن، لرفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من سلامة اللوادر والكسحات والسيارات، واتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة أخطار السيول والأمطار، والتأكد من وجود السائقين اللازمين .

كما جرى التأكيد على المسؤولين بمديرية التضامن الاجتماعي ومسؤولي الهلال الأحمر، بالاستعداد المتبع كل عام، وتوفير المستلزمات اللازمة لمتضرري السيول .