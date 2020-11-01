بدء تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" لتكفل المصالحات لغير القادرين بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، نائبه أحمد شعبان، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة قيمة المصالحات في مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بتسليم المبالغ المالية للأسر المستحقة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بإدفو يرافقه العميد محمد البناء رئيس المدينة وممثلي المجتمع المدني، وتم في نفس التوقيت توزيع المبالغ على باقي الأسر في جميع القرى المدرجة على مستوى المحافظة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقد وجه اللواء أشرف عطية شكره لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير لسرعة الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال المشاركة المجتمعية الجادة وتحمل المبالغ المالية للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتها على إنهاء إجراءات التصالح بمراكز ومنافذ تلقي الطلبات بمختلف المراكز والمدن بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لهذه الأسر، مؤكدا على أن المشروعات التي شهدتها 11 قرية ضمن المرحلة الأولى كانت ملموسة بشكل مباشر للمواطن البسيط في مختلف قطاعات المرافق والخدمات الجماهيرية، ولذا ستشهد المرحلة الثانية انطلاقة أكبر بتنفيذ 53 مشروعا باعتمادات ستصل إلى 198 مليون جنيه لحل العديد من المشاكل التي يعاني منها أهالي بعض القرية ولتلبية مطالبهم وخاصة في توفير مياه الشرب النظيفة على مدار اليوم.

وكشف أشرف عطية عن قيام اللجنة الميدانية لحياة كريمة بالمرور على أرض الواقع داخل القرى المستهدفة في المرحلة الثانية وعقد لقاءات مباشرة مع الأهالي للوقوف على المطالب الملحة لدعم ورفع كفاءة شبكات المرافق العامة وأيضا المواقع الخدمية التي تؤدي الخدمات المختلفة وتمس حياة المواطنين.