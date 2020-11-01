مرشحون خاضوا انتخابات "النواب والشيوخ" بقنا: أخفقوا في المرتين

أخفق عدد من المرشحين بانتخابات مجلس النواب والشيوخ معاً، ففي مركز قوص لم يوفق عبد الراضي أبوزيد علوان، مرشح الشعب الجمهوري، رمز الصاروخ في انتخابات الشيوخ بعد خوضه جولة الإعادة مع 5 مرشحين واحتل فيهم المركز الرابع، ولكن كان مخصص للدائرة 3 مقاعد فقط في الشيوخ، ولكن كانت المفاجئة عندما أعلن خوض انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية، عن حزب مستقبل وطن، ولكنه لم يتمكن من الدخول في جولة الإعادة.

ونفس الحال في مركز قنا، عبدالله أبو العلا، مرشح حزب حماة وطن في انتخابات الشيوخ، فردي خرج من الجولة الأولى، ووسط ضغوط من أهالي دائرته استجاب قرر خوض انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى مقرها مركز وبندر قنا، ولكنه خرج بفارق نحو 1300 صوت على أخر مرشح ضمن جولة الإعادة المقرر لها يومي 23 و24 نوفمبر.

وفي مركز دشنا، خاض اللواء خالد الشاذلي، عن حزب المحافظين، رمز المدفع، انتخابات مجلس الشيوخ، وحصل على رقم كبير ضمن الـ10 مرشحين الأعلى في الأصوات، وخاض مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي، ولكنه لم يتمكن من النجاح أو خوض جولة الإعادة وخرج من الجولة الأولى.

وكشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد جولات الإعادة لمرشحي مجلس النواب في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وقال "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي أنه من المقرر أن تتم جولات الإعادة أيام السبت والأحد والأثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر الجاري 2020 لأبناء مصر المقيمين في الخارج، ويومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر الجاري لأبناء مصر المقيمين بالداخل تطبيقًا للجدول الزمني لهذه الانتخابات.