خطوات تعديل ترخيص محل عام

رصدت "الوطن" الإجراءات والمستندات التى تطلبها المحليات من المواطن بهدف تعديل ترخيص محل عام، حيث يتوجه صاحب الشأن إلى الحى التابع له لتقديم المستندات التالية وهى كالتالى..

-صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع

- توكيل رسمى فى حالة الوكالة

- أصل الترخيص

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد

- عدد 2 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابى

-صورة عقد الإيجار فى حالة تغيير القيمة الإيجارية

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة

-موافقة الجهات المختصة من الهيئة العربية للتصنيع والجهاز المركزى للتعبئة، والهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التى تخص كلا منها.

-ايصال سداد الرسوم.

من ناحية أخرى، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم تنفيذ حوالى 85 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بتكلفة تجاوزت 305 ملايين جنيه فى 106 قرى ومناطق فقيرة في 18 محافظة هى "الجيزة والقليوبية والإسكندرية والأقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقاهرة والسويس والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنيا والشرقية وأسيوط"، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الفقيرة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التي تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالى لا يتم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأشار إلى اتفاق الوزارة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط وبما لا يزيد على 40 جنيها كقسط شهرى لكل مشترك، موضحاً أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى وتستخدم متحصلاته كصندوق دوار يتم استخدامه فى تنفيذ توصيلات الصرف المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في باقي القرى والمراكز.