عاجل.. النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة الأن برئاسة الدكتور على عبد العال بصفة نهائية وبأغلبية اعضائه على تقرير اللجنة العامة الخاص بقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء لمدة ٣ أشهر .

وينص قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، ووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.وتقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.وقال "عبد العال "أنه عملا بنص المادة ١٣١ من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

كان "عبد العال "قد دعا أعضاء اللجنة العامة للاجتماع عقب انتهاء الجلسة الصباحية للبرلمان لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارىء وإعداد تقرير حوله لعرضه على المجلس .

وقد اجامعت اللجنة لمدة ٦٠ دقيقة حيث ناقشت القرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارىء .

وقالت اللجنة :انه إجراء ضرورى لمواجهة مصر الظروف الراهنة .

وخلال الجلسة المسائية مكث "عبد العال"منتظرا قدوم النواب ،وقال مداعبا الأعضاء الكتواجدين داخل القاعة :فى صمت انتخابى ..النواب راحوا فين ،فين يامحمد بيه ياماهر الأعضاء .