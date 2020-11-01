لجنة إعداد لائحة الشيوخ تنتهي من مناقشة 239 مادة

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى اجتماعها الثالث اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس من مناقشة 139مادة، ليصبح أجمالى ملتم مناقشته بنحو 239 مادة.

وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، وقرر الأعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، وذلك ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس، فيما تم مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والإجراءات التشريعية البرلمانية، والتي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، وكذلك الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته والتي تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث في كل منها.

وأشارت فوزي إلى أن الأعضاء على مختلف تخصصاتهم وخبراتهم حرصوا على المشاركة في المناقشة بما يسمح بإثراء الحوار وعرض كافة الآراء، لافتة إلى أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات الممثلة في المجلس فضلا عن خبرات وتخصصات متنوعة في أعضائها.

وأشارت إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أدار الجلسة بشفافية وسعة صدر مرحبا بكافة الطروحات كما أعطى الفرصة لكافة الآراء والأفكار، مؤكدا أنه ليس ثمة محاذير على أية مقترحات ولم يتم مصادرة أي فكر، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ بالإضافة لدوره التشريعي بيت خبرة و مجمع للمتخصصين والعلماء وأصحاب الرؤى في كافة المجالات.