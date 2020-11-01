السيسي يتفقد العاصمة الإدارية ومشروعاتها

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، ومعدلات الانجاز.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشيوخ، وغيرها من مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس، على ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق باجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على سلامة كل العاملين.