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السيسي يتفقد العاصمة الإدارية ومشروعاتها

كتب:

محمد أبو عمرة
06:10 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، ومعدلات الانجاز. 

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشيوخ، وغيرها من مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس، على ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق باجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على سلامة كل العاملين.

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