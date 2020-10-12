طوارئ بالإسكان للانتهاء من الوحدات الاجتماعية بحدائق العاصمة الإدارية

أعلن مسؤولو الإسكان الاجتماعي حالة الطوارئ، للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان بمدن: "بدر، وحدائق العاصمة الجديدة"، وكذلك "أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر الجديدة"؛ للانتهاء من تنفيذ أكبر قدر ممكن قبل حلول العام الجديد، نظرا للطلب المتزايد علي وحدات المنطقتين، إذ تقع المدن الأولى شرق القاهرة، والتي ينتظرها افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال العالمين بالدولة إليها، بينما المدينتين الأخيرتين، غرب القاهرة، وهناك طلب متزايد من المواطنين عليها للسكن بها.

وأكدت مصادر مطلعة، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن قيادات الوزارة تسعى لتنفيذ رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء وحدة سكنية لكل مواطن يطلب، مشيرة إلى أن ما ينجز الآن شرق وغرب القاهرة، يعد معجزة بكل المقاييس، إذ لم تشهد المنطقتين كمية بناء وحركة بهذه الأعداد من قبل.

من جانبه، كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، عن وجود نحو 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، نفذت داخل مدينة بدر، موضحا أن الحى السابع بالمدينة، يتضمن نحو 25 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 75 ألف وحدة أخرى بعدة أحياء، وتم الانتهاء من تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية، ومن المقرر أن تنضم إليها باقي الوحدات قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح "مندور"، في تصريحات خاصة لـ"للوطن"، أنه فيما يخص وحدات العالمين بوزارات العاصمة الإدارية الجديدة، فإن نسبة التنفيذ بلغت حتى الآن حوالي 85 %، ومن المقرر الانتهاء منها بشكل كامل قبل نهاية العام أيضا؛ لتكون جاهزة لاستقبال موظفي الوزارات بمجرد انتقالهم، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ ما يقرب من 9024 ألف شقة، بمساحات تتراوح بين 115 إلى 118 مترا، وكافة الوحدات كاملة التشطيبات، بجودة عالية، عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

ويقع مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية، بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر، وتحديدا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة؛ إذ تعد المنطقة من أحدث المناطق، التي يتم تنميتها عمرانيا شرق القاهرة، وتقع أمام طريق الروبيكي الجديد، بجوار الطريق الدائري الإقليمي، وأمام القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بعدد من المدن الجديدة، والجاري تنفيذه الآن.

وأوضح المهندس مندور، أنه تم اختيار موقع الوحدات السكنية بمدينة بدر، والمخصصة لموظفي حكومة العاصمة الإدارية؛ للتيسير على الموظفين وذويهم، ممن سيرغب في الحياه هنا.

في سياق متصل، يواصل المسوؤلين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، السباق؛ للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، بمدينة حدائق أكتوبر، من خلال مشروع الـ262 عمارة "إسكان اجتماعي"، ضمن المرحلة الثالثة بإجمالي 6282 وحدة سكنية، إذ بلغت نسبة إنجاز العمارات 70%، ومشروع الـ557 عمارة "إسكان اجتماعي"، ضمن المرحلة الرابعة بإجمالي 13368 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز 64%، ومشروع الـ«645» عمارة "إسكان اجتماعي"، بإجمالي 15480 وحدة سكنية، بعدد 466 عمارة ضمن المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 94%، و159 عمارة ضمن المرحلة الثالثة، بنسبة إنجاز 85%.

كما يسعى قيادات الهيئة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، الانتهاء من مشروعات الإسكان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، نظرا للطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالمدينة؛ إذ ينفذ الآن عدد 135 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة.

كانت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجهت بحسن اختيار مواقع تنفيذ عمارات المشروع، وكذا التخطيط الجيد قبل بدء التنفيذ، مشيدة بمعدلات تنفيذ الوحدات، والجهد المبذول بتلك المشروعات.

وأثنى المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على جودة التنفيذ والتشطيبات للوحدات، مشددا على ضرورة تسليم المواطنين في المواعيد الزمنية المقررة، مع الاهتمام بزيادة الخدمات المقدمة بالمشروعات، لما لها من تأثير إيجابي كبير علي سرعة توطن السكان بالمدينة، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأكد "حسن"، أنه جاري تنفيذ أعمال المرافق بالمشروعات، وفقا لتنسيق الموقع، وتم تكليف مسؤولي الإدارات المختصة بالأجهزة، بالمتابعة الدورية لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال؛ للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.