"فاكسيرا": لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يحمي من فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن اللقاحات لها الأهمية القصوى في مواجهة الأمراض المعدية، مثل مرض الإنفلونزا الموسمية، مشددًا على أهمية الحصول عليه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منعًا لإصابة الجسم بالمرضين معًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن لقاحات الفيروس تعمل بشكل متخصص، أي أن لقاح الإنفلونزا يجعل الجسم يكون أجسامًا مناعية ضد الإنفلونزا، أي أنه لا دور له في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن أعراض مرضي الانفلونزا وفيروس كورونا متشابهة إلى حد كبير ويصعب على بعض الأطباء المبتدئين والأشخاص العاديين التفريق بينهم، وبالتالي فإنه ينصح بالحصول على لقاح الإنفلونزا لإزالة أي تشتت محتمل، وأن هذا الأمر سيقلل الضغط على الأجهزة الطبية ويسهل عليها تحديد الإصابة هل هي كورونا أو إنفلونزا.