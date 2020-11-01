أبوشقة: الانتهاء من مناقشة مواد لائحة "الشيوخ" الثلاثاء

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة المختصة بإعداد اللائحة ناقشت في اجتماعها الثالث عددًا من مواد مشروع قانون اللائحة.

وقال "أبوشقة"، عقب اجتماع اللجنة اليوم، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مواد اللائحة والموافقه عليها الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء منها سيتم مناقشتها في الجلسه العامه للشيوخ، وإرسالها الي مجلس الوزراء لإرسالها إلى مجلس النواب لإصدارها بقانون.

وتابع "أبوشقة" أنه تم مناقشة المواد ووصلت المناقشات حتى المادة 239، حيث نوقشت تفصيلًا مادة مادة، وتم الاقتراع عليها.

وكانت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ قد انتهت في اجتماعها الثالث، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس من مناقشة 139مادة، ليصبح إجمالي ما نوقش نحو 239 مادة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، وقرر الأعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، وذلك ضمانًا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس، فيما تم مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، وكذلك طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والإجراءات التشريعية البرلمانية، التي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، فضلًا عن الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته، التي تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث في كل منها.