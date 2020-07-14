وكيل "صحة المنوفية" يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلن الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، "فردي" بمحافظة القليوبية، موضحا أنه حصل على رمز سنبلة القمح.

وقال وكيل وزارة الصحة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانا أعلن فيه ترشحه قال فيه، "إلى أهلي وأحبتي وكل شرفاء هذا الوطن لم أسعى للترشح ولكنه اختيار واختبار، اختيار ممن أحسنوا بي الظن واختاروني كمرشح ضمن حزب مستقبل وطن، وذلك من أجل مصر، هو اختيار أسعدني وحملني المسئولية لأكون عند حسن ظن الجميع قولا وفعلا".

وأضاف، "فإرادة الله باختياري أن أكون موضع ثقة من إناس أفاضل وضعوا ثقتهم في شخصي البسيط ورشحوني من أجل الصالح العام، مؤكدين لي أن الوطن يحتاج إلى أبنائه المخلصين في ذلك الوقت العصيب، فارتضيت بالتكليف الوطني وعزمت أمري وتوكلت على الله، فأعاهدكم على العطاء والإخلاص والوفاء لوطننا العظيم، وسأبذل فيه كل قصاري جهدي ملبيا خدماتكم عازما على الصالح العام لدفع مسيرة التنمية والعمل نحو غدٍ أفضل لكي ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء".

ودعا "العفيفي" إلى إعلاء صوت العقل وتقديم المصلحة العامة والتسامح واستشعار المسؤلية تجاه الوطن، مضيفا "أدعوكم التنحي عن الخلافات الشخصية لأنه سينعكس سلباً على مصالح المواطنين فدعونا نحتكم إلى مصلحة الوطن ونترك العصبيات وإيثار الذات للوصول إلى تحقيق الغايات النبيلة المرجوة من قيمتكم وقامتكم فالناس تعلق أمالها علينا وعلينا ألا نخذلهم".