خبير اقتصادي: دمياط للأثاث توفر مليار دولار سنويا وتتيح 130 ألف وظيفة

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، إن الدولة المصرية منذ عام 2014 لديها توجه للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتكاملة وعدم حصر المشروعات في يد كبار رجال الأعمال فقط، لذا كان الاهتمام بإنشاء مدينة دمياط للأثاث التي توفر دخلا سنويا للدولة يعادل مليار دولار وتتيح 30 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 100 ألف وظيفة بشكل غير مباشر.

وأضاف "باغة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن الدولة تشجع وجود نموذج صناعي متكامل يبدأ بالورشة الصغيرة وينتهي بالمصنع، من أجل عرض الإنتاج في معارض دولية ومحلية لتصدير الأثاث المصري إلى الخارج، وبدى ذلك واضحًا في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على حضور الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومحافظ دمياط ورئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن الدولة بدأت في المشروع عام 2015 بقرار من رئيس الوزراء للقانون رقم 999 وبمشاركة الهيئة الهندسية، من أجل استغلال القدرة التصنيعية لمحافظة دمياط، التي تعد أحد رائدات تصنيع الأثاث على المستوى الإقليمي وليس المحلي فقط.

وذكر "الباغة"، أن الدولة حرصت على استغلال القوى الناعمة لمصر من خلال توفير مدينة دمياط للأثاث، التي تضم أفضل عمالة على مستوى الدولة في مجال الأثاث ولهم تاريخ طويل في ذلك، وحرصت على توفير آلات وتكنولوجية حديثة في مدينة يوجد بها ورش ومصانع ومعارض وعمال.

ونوّه، بأن مدينة دمياط منتجة وذات موقع استراتيجي يجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وهي فرصة هائلة لكي تذهب للتصدير، بشرط وجود خريطة استثمارية في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي حريصة على تطبيق الإدارة بشكل علمي، مختتمًا: "زمان كنا بنهزر"، لكن حاليًا الاجتماع بشكل دوري ومتابعة مستمرة من أعلى سلطة في الدولة تؤكد حرص الدولة على إحداث نقلة نوعية.