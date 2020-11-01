أمطار خفيفة إلى متوسطة وطقس معتدل.. توقعات طقس 72 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن توقعات الخبراء لحالة الطقس على كل الأنحاء خلال الثلاثة أيام المقبلة، التي يتخللها تساقط أمطار، وتنشط الرياح أحيانا.

ووفقًا لتقرير الهيئة، فإن الغد يسوده طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا، على كل الأنحاء عدا جنوب الصعيد، وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والعربية، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وتكون الرياح معتدلة على كل الأنحاء، عدا جنوب سيناء يتوقع أن تنشط وتؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس.

أما يوما الثلاثاء والأربعاء، فيكون الطقس معتدلا على القاهرة والكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا، بينما يكون لطيفا على الوجه البحري، ومائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتزداد احتمالية تساقط الأمطار على كل الأنحاء، عدا القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد.

طقس الاثنين 2 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

طقس الثلاثاء 3 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

طقس الأربعاء 4 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.