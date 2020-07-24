توقعات حالة الطقس في أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على مصر خلال الأيام المقبلة.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي حالة الطقس خلال الاسبوع الجاري، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حالة الطقس في مصر الجمعة 24 يوليو

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود الجمعة، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

حالة الطقس في مصر السبت 25 يوليو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود السبت، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري يسود طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

حالة الطقس في مصر الأحد 26 يوليو

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود الأحد، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في مصر الاثنين 27 يوليو

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود الاثنين، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال على بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر الثلاثاء 28 يوليو

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر الأربعاء 29 يوليو

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود الأربعاء، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.