توقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة على البحر الأحمر وسيناء والصعيد

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار متوسطة الشدة على البحر الأحمر ووسط سيناء ووسط الصعيد، تقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية، وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وأوضح المركز اليوم، أنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة، على وسط سيناء، تقل شدتها على البحر الأحمر ووسط الصعيد غدا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، مطالبا بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار التي قد تصل لحد السيول في المناطق الجبلية.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في العام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.

كما يدرس المركز بدائل تشغيل السد العالي للوصول إلى السياسة المثلى لإدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضان والجفاف، كما يتابع المركز يوميا لحالة الطقس والأمطار على مصر وحوض نهر النيل، فضلًا عن دراسات التغيرات المناخية وتأثيرتها على مصر ودول حوض النيل والمنطقة العربية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجرى تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.