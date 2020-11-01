أبرزهم فيفي عبده والصغير.. فنانون اعترفوا بتعرضهم للسحر قبل "فلوكس"

يتعرض بعض الأشخاص في حياتهم للعديد من المشاكل، ما يجعلهم مضطربون الفكر في محاولة للبحث عن سر نشوب تلك الأزمات، ما يدفعهم في النهاية إلى اعتقادهم بأن السحر هو السبب.

وفي ذات السياق كشف عدد من النجوم، عن تعرضهم للسحر لتعطيل مسيرتهم الفنية، وجاء آخرهم أحمد فلوكس، والذي أعلن تعافيه منذ أيام.

نشر "فلوكس" عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورتين له قبل وبعد الأزمة الصحية، قائلًا: "الصورتين دول ما بيفارقوش عيني ولا عقلي.. الصورة اللي ببدلة دي كانت في أسوأ فترة في حياتي رغم إني كنت ناجح وشركاتي بتنجح وبتحرك وبشتغل وكنت بستغرب أنا شكلي بيعجز ليه وليه عامل كده وليه الأبيض بقي كتير في دقني وليه مش سعيد وليه مش مظبوط وتساؤلات كتير، رغم إني كل شوية كنت بسافر أعمل عمره لكن شكلي وحياتي ونفسيتي وتصرفاتي بتسوء لأسوأ".

وتابع: "فترة غريبة جدًا في كل حاجة، دي فترة اللي اكتشفت فيها حاجات كتير وحصل بعديها واقعة الأمن، دي الفترة اللي السحر والأعمال والدمار وشرور البشر والخيانة والغدر والتوهان ومش شايف حاجة وكل ما هو سيء بيدمروا فيا وفي صحتي وفي حياتي وأنا مش فاهم حاجة، معمي البصيرة والإحساس عجوز من الداخل مربوط في حزن بلا سبب رغم نجاحي مش عاوز أمثل مش عاوز حاجة ولا فاهم حاجة وكل شوية مستشفى وكل شوية تعب والدكاترة مش لاقية سبب طبي صريح".

وأضاف "فلوكس": "الصورة التانية دي بعد ما ربنا عفاني وأكرمني بالشفاء والبصيرة والراحة ربنا عفاني من أسوأ أنواع البشر عفاني من السحر والأعمال وأعطاني البصيرة لأرى من حولي جيدًا وأرى قوة وعظمة ربنا في معطياتي لينا ورحمه الله الواسعة".

واختتم الفنان أحمد فلوكس: "قربوا من ربنا واعلموا جيدًا أن لن يمسكم سوء وستنور بصيرتكم، نصيحة اختاروا الناس اللي تبقى في حياتكم كويس، ابعدوا عن كل شخص مؤذي وكاره وما تتخدعوش بالمظاهر والكلام وقربوا قوي من ربنا، يا رب أبعد كل أذى عن بيتي وأهلي وابني وعبادك يا رب، واعطيني القوة لأحمي أهل بيتي وابني الصغير من الأذى، ودمر كل من يحاول أذيتهم".

ولم يكن "فلوكس" اول فنان يعلن تعرضة للسحر والشعوذة، فقد سبقه الفنان سعد الصغير، الذي أعلن في عدد من التصريحات الصحفية تعرضه للسحر من قبل الراقصة شمس والذي جعله لا يرى غيرها من بين النساء، ولكنه تعافي وعاد إلى طبيعته بعدما سافر إلى المغرب وفك هذا السحر.

رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف أعلنت أيضًا في عدد من التصريحات تعرضها للسحر بسبب نجاحها وتألقها، حيث قامت إحدى الفنانات بعمل سحر لها بغرض الطلاق من زوجها السابق محمد مختار.

فيفي عبده

أرجعت الفنانه فيفي عبده سبب زيادة وزنها لفترة طويلة الى السحر، إلى أن أعلنت شفائها والعودة إلى طبيعتها.

وتعتبر "فيفي" أكثر الفنانات إيمانا بالحسد والسحر، حيث أنها تحرص دائمًا على ارتداء الحلي الأزرق، بالإضافة إلى استعمال البخور بشكل مستمر.