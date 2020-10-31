فاروق فلوكس عن إصابة نجله أحمد بالسحر: عشان بتاع ربنا

علق الفنان فاروق فلوكس، على تصريحات ابنه الفنان أحمد فلوكس، المُتعلقة بتعرضه لأعمال سحر ومحاولة البعض لإلحاق الأذى به، قائلًا: "ليس لديّ معلومة بخصوص هذا الأمر".

وقال فاروق فلوكس، لـ"الوطن"، إن ابنه لم يتحدث معه في تفاصيل هذه الأزمة من قبل، موضحًا أن بعض الأشخاص قد يلحقون الضرر بـ"أحمد" لأنه "بتاع ربنا".

وكان أحمد فلوكس قد نشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين له قبل وبعد الأزمة الصحية، قائلًا: "الصورتين دول ما بيفارقوش عيني ولا عقلي.. الصورة اللي ببدلة دي كانت في أسوأ فترة في حياتي رغم إني كنت ناجح وشركاتي بتنجح وبتحرك وبشتغل، وكنت بستغرب أنا شكلي بيعجّز ليه، وليه عامل كده، وليه الأبيض بقي كتير في دقني، وليه مش سعيد وليه مش مظبوط، وتساؤلات كتير رغم إني كل شوية كنت بسافر أعمل عمرة، لكن شكلي وحياتي ونفسيتي وتصرفاتي تسير للأسوأ".

وتابع: "فترة غريبة جدًا في كل حاجة.. دي الفترة اللي اكتشفت فيها حاجات كتير وحصل بعديها واقعة الأمن، دي الفترة اللي السحر والأعمال والدمار وشرور البشر والخيانة والغدر والتوهان ومش شايف حاجة وكل ما هو سيء بيدمروا فيا وفي صحتي وفي حياتي وأنا مش فاهم حاجة.. معمي البصيرة والإحساس عجوز من الداخل، مربوط في حزن بلا سبب، رغم نجاحي مش عاوز أمثل، مش عاوز حاجة ولا فاهم حاجة، وكل شوية مستشفى وكل شوية تعب والدكاترة مش لاقية سبب طبي صريح".

وأضاف: "الصورة التانية دي بعد ما ربنا عافاني وأكرمني بالشفاء والبصيرة والراحة، ربنا عافاني من أسوأ أنواع البشر، عافاني من السحر والأعمال وأعطاني البصيرة لأرى من حولي جيدًا، وأرى قوة وعظمة ربنا في معطياته لينا ورحمة الله الواسعة".

واستطرد: "قرّبوا من ربنا واعلموا جيدًا أنه لن يمسكم سوء وستستنير بصيرتكم.. نصيحة اختاروا الناس اللي تبقى في حياتكم كويس.. وابعدوا عن كل شخص مؤذي وكاره، وما تتخدعوش بالمظاهر والكلام، وقرّبوا قوي من ربنا.. يا رب ابعد كل أذى عن بيتي وأهلي وابني وعبادك يا رب.. واعطيني القوة لأحمي أهل بيتي وابني الصغير من الأذى.. وأدمر كل من يحاول أذيتهم".