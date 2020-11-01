في 9 محافظات.. أماكن وأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ14

طرحت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال 3 أعوام.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أماكن وأسعار ومواعيد سحب كراسات الشروط، والحجز، في السطور التالية..

مواعيد سحب كراسات الشروط وحجز الوحدات

بدأ الحجز من اليوم 1 نوفمبر وحتى 7 من الشهر نفسه لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما يتم فتح باب سحب كراسات الشروط يوم 8 نوفمبر للمواطنين.

ويتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط وسداد مُقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين بما فيهم ذوى الاحتياجات الخاصة، بداية من الاثنين 9 نوفمبر وحتى الاثنين 7 ديسمبر من العام الجاري.

ويبلغ سعر كراسة الشروط بـ100 جنيه، ويتم دفع 350 جنيهًا مصاريف إدارية.

المدن المطروحة بها إسكان اجتماعي

طُرحت 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 9 محافظات، منها القاهرة والجيزة، وهي كالآتي:

- القاهرة.. في مدينة بدر حدائق العاصمة، ومدينة 15 مايو.

-القليوبية.. في مدينة العبور الجديدة.

- الشرقية.. في مدينة العاشر من رمضان.

- الجيزة.. في منطقة حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار".

- المنوفية.. مدينة السادات.

-المنيا.. المنيا الجديدة، وملوي الجديدة.

- أسوان.. في مدينة أسوان الجديدة.

- قنا.. مدينة قنا الجديدة.

- سوهاج.. سوهاج الجديدة.

طرق سداد قيمة الوحدات

تُسدد قيمة الوحدات عبر نظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل 40% من صافى الدخل الشهري بزيادة سنوية تصل إلى 7%، حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

قيمة وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ14

تُطرح 100 ألف وحدة اسكان اجتماعي موزعة على 96 ألفا و131 وحدة سكنية بمساحة 90 م2، و3 آلاف و869 وحدة بمساحة 75 م2 غرفتين وصالة، بنظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

- سعر الوحدة 75 مترًا يصل سعرها إلى حوالي 244 ألف جنيه، وبمقدم حجز 12.5 ألف جنيه.

- سعر الوحدة 90 مترًا يصل سعرها إلى 310 آلاف جنيه، وبمقدم جدية الحجز 15.5 ألف جنيه.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أن الأسعار قد تزيد بنسبة 10% كحد أقصي على أن يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا.