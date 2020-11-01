"مياه الفيوم" تُعلن عن تركيب 5854 عدادا مسبق الدفع

صرح اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، أنّه تم تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع بالمحافظة، موضحًا أنّه تم تركيب ٥٨٥٤ عدادا حتى الآن.

وأشار إلى أنّ العدادات تنقسم إلى ٢١١٣ عدادا منزليا، و٣٠٧٨ عدادا عشوائيا، و٥٦٧ عدادا تجاريا، و٢١ عدادا حكوميا، و١٠ عدادات صناعية، و٢ عداد خدمي، و٦٣ عداد أنشطة أخرى.

في سياق متصل، أوضح المهندس عادل عبدالمنعم، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أنّ المناطق المستهدفة لتركيب عدادات مسبقة الدفع حتى الآن هي مدينة الفيوم فقط، مُبينًا أنّه جار تعميمها على باقي مراكز المحافظة بعدما أثبتت التجربة نجاح منظومة العدادات مسبقة الدفع.

وكشف أنّ العدادات مسبقة الدفع تقضي على القراءات الجزافية، وعدم انتظام القارئ، في القراءات، وتضمن للمواطن حقه، وتساعده في معرفة ومتابعة استهلاكه الشهري، بجانب ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة عليها من الإهدار مخافة تكرار الشحن الشهري.

ولفت عبد المنعم إلى أنّ شحن كارت العدادات المُسبقة الدفع يبدأ من ٢٠ جنيهًا حتى ١٥٠٠ جنيه وعندما يقترب الكارت من نفاذ الرصيد يعطي إشارة داخل العداد لكي يعرف من خلالها المواطن أنّ الكارت يحتاج إلى إعادة شحنه مرة أخرى، وبالتالي يتوجه صاحب العداد إلى مقر الشركة لشحن الكارت حتى يضمن استمرار الخدمة دون إنقطاع.

وأكد رئيس القطاع التجاري أنّ العداد لا يفصل الشحن بعد الساعة الثانية بعد الظهر وكذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية كي يسمح للمواطن بشحنه من خلال الشركة في أوقات العمل الرسمية، وفي حالة وجود إجازة غير مخططة يتم تواجد مندوبين بالشركة لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع لضمان وصول المياه على مدار الساعة وفي أي وقت للمواطنين الذين يمتلكون عدادات مسبقة الدفع.