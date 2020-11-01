فوز 3 وإعادة بين 14 وخسارة 64 مرشحا في انتخابات نواب الفيوم

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي أسفرت عن فوز 3 مرشحين بمحافظة الفيوم من الجولة الأولى، في الدائرة الأولى، بينما يخوض 14 مرشحاً جولة الإعادة في 3 دوائر أخرى، فيما خرج 64 مرشحاً من السباق مبكراً من الجولة الأولى.

الفائزون في الجولة الأولى هم: "سيد أحمد سلطان"، و"عبد التواب عبد القادر أبوالنور"، و"محمد محمود عبدالقوي"، حيث فازوا بالمقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة الفيوم، بعد حصولهم على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وتخطيهم النسبة القانونية للأصوات (50% +1)، بينما تأكد خروج 12 مرشحاً من سباق الانتخابات بالدائرة.

وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة إطسا، يتنافس 4 مرشحين على مقعدين، وهم: "مصطفى البنا"، مستقل، و"كامل فيصل"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، و"كمال أبوجليل، حزب "مستقبل وطن"، و"ياسر سلومة"، مستقل، فيما خرج 17 مرشحاً من المنافسة.

وفي الدائرة الثالثة، ومقرها مركزي طامية وسنورس، يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد، وهم: المهندس "محمد ثابت الجمال"، مرشح مستقل، و"أحمد مصطفى عبدالواحد"، من حزب "حماة الوطن"، و"عبد المنعم عبد العليم"، مرشح حزب "النور"، و"محسن أبو سمنة"، حزب "مستقبل وطن"، و"أيمن الصفتي"، من الحزب "المصري الديمقراطي"، و"منجود الهواري"، من حزب "الشعب الجمهوري"، بينما خسر 21 مرشحاً.

وفي الدائرة الرابعة والأخيرة ومقرها أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، يتنافس 4 مرشحين على مقعدين في جولة الإعادة، وهم: "محمد طه الخولي"، من حزب "مستقبل وطن"، و"أحمد دياب"، مرشح مستقل، و"علاء العمدة"، مستقل، و"محمد اللحامي"، حزب "مستقبل وطن"، بينما خرج 17 مرشحاً من الجولة الأولى.