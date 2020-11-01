نائب رئيس "مستقبل وطن": 95% من الناخبين لا يقدمون امتيازات مادية

ناشد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، المواطنين عدم تصديق كل ما يروه بخصوص الاستعانة بمواطنين في الأتوبيسات للتصويت في مجلس النواب: "مش كل حاجة نشوفها نصدقها".

وأضاف "الخولي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن وجود "مال سياسي" في الانتخابات البرلمانية، واقع لكن نسبته ضعيفة: "95% من الناخبين لا يقدموا امتيازات مادية، ونتائج الأصوات الباطلة عددها كبير، وأي حد بيحاول يدي مزايا عينية للمواطنين بشكل بسيط هي السبب".

وأوضح أن تلك الظاهرة، ستظل موجودة حتى تزيد نسبة التعليم، وزيادة نسبة المشاركين في الانتخابات: "المال مش بيسند، لكن مش بيعمل شعبية، والمرشح اللي معاه شعبية يكسب اللي معاه فلوس".

وأكد أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، شهدت صورة جيدة، حازت إعجاب كل المواطنين، وقبل حضور النواب تم إرسال رسائل لهم بأرقام الكراسي المخصصة لهم في المجلس، وهو شئ متحضر، مشيرا إلى أن الحزب كان يسعى إلى وجود تنوع في المجلس، وأعطى رسالة بفوز وكيله من حزب آخر، بأن الحزب لا يسعى للسيطرة على المجلس والوكلاء، كونه الحزب ذا الأكثرية المطلقة: "كنا عايزين سيدة لأول مرة تكون وكيلة مجلس لتمكين المرأة، وهي ست راقية والقصة طبيعية".

وتابع: "احنا ماشيين في المجلس بسرعة جدا، ودراسات غير عادية وأفكار كثيرة، والتنوع غير عادي في جميع المجالات، وعملنا 14 لجنة، وانتهينا من 230 مادة من لائحة مجلس الشيوخ، واحنا بنساعد مجلس النواب، علشان نطلع حاجات تليق بمصر، وللمجلس دور كبير في مساعدة مجلس النواب، والناتج في النهاية لصالح مصر".