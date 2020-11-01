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حبس مدرس وابنيه قتلوا موظفا بـ"طوبة" في القليوبية

كتب:

حسن صالح
09:28 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
جثة

جثة

قرر المستشار زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، مساء اليوم الأحد، حبس مدرس واثنين من أبنائه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل موظف بـ"طوبة"، خلال مشاجرة بينهم، بسبب فتحة شباك بدائرة القسم.

وأمرت النيابة العامة التصريح بدفن جثة المتوفي، عقب ورود تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، العميد أحمد سالم الدقميري،  بمصرع موظف بالمعاش، 57 سنة، إثر تلقيه ضربة بـ"حجر طوب"، أثناء مشاجرة بين المجني عليه وعدد من أبنائه، من جانب، وأحد جيرانه، يعمل مدرسا، بصحبته اثنين من أبنائه، من جانب آخر، بسبب خلاف بين الطرفين على "فتح الشباك".

تم إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين من تحريات المباحث أن المجني عليه يعاني من مرض القلب، وجراء إصابته بحجر طوب بمنطقة القلب، لقي مصرعه في الحال، وتم تحرير ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المدرس وابنيه على ذمة القضية.

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