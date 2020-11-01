السيسي يوجّه بتوفير مستلزمات إنتاج ومعدات حديثة لمدينة دمياط للأثاث

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وأسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الاجتماع تناول متابعة مستجدات مدينة دمياط للأثاث، وتطوير صناعة الأثاث في مصر.

ووجّه الرئيس، خلال الاجتماع، بالاستمرار في توفير مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وأخشاب وآلات ومعدات حديثة لمدينة دمياط للأثاث، لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث في إطار مؤسسي منظم، وفق أرقى التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، لتلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربي، لدعم الفرص الاستثمارية للمدينة وتعزيز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث في محافظة دمياط، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على خطة عمل محافظة دمياط لتنمية صناعة الأثاث بها، والوضع الحالي لمدينة دمياط للأثاث وما تحتويه من منطقة صناعية ومجمع صناعات تكميلية، والورش بمختلف أنواعها وأحجامها، والهناجر ومجمعات المعارض والخدمات.