محافظ البحر الأحمر: إغلاق 5 طرق بسبب السيول حفاظاً على المواطنين

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم الإبلاغ بوجود موجة من الطقس السيئ جنوباً، من حلايب وشلاتين والقصير وسفاجا، وجزء من الغردقة، وصولاً إلى رأس غارب، وعلى مدار الـ24 ساعة، كانت مناطق الجنوب الأقل في مستوى هطول الأمطار.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأمطار زادت بشكل كبير من اتجاه مدينة الغردقة وحتى رأس غارب والعكس، عند مناطق الكيلو 60 و40 و20، موضحاً أن السيول هطلت بشدة، مما أدى إلى جرف إحدى الحافلات، عليها 25 شخصاً، حيث انقلبت السيارة على جانبها الأيسر، وفي الاتجاه المعاكس، وقع نفس حادث مماثل لأحد الاتوبيسات، كان يقل 50 شخصاً، وتابع المحافظ قائلاً: "احنا قفلنا الطريق، ودي مجازفة أن حد يمشي على الطريق، وفيه تدفقات مياه أسفله".

وأكد أنه تم الإمداد بأوناش كبرى لرفع الأتوبيسات، مشيراً إلى أن مخرات السيول تساعد كثيراً في استيعاب تدفقات المياه، ولكن يتم أيضاً كسر السيل حتى يذهب باتجاه البحر، لحين تصريف المياه، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، مشيراً إلى أن هيئة الطريق تقوم حالياً بمراجعة حالة الطريق بالكامل، للتأكد من سلامته، مشيراً إلى أنه في حالة تحسن الطقس، سيتم البدء في فتح الطرق تدريجياً.