"الأرصاد": لا توجد فرصة لسقوط أمطار على القاهرة غدا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حدة الأمطار ستخف خلال الساعات المقبلة في البحر الأحمر ورأس غارب، وسيبدأ فتح الطرق تدريجيًا من منتصف يوم الاثنين.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدمة برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "فرص سقوط الأمطار الرعدية ستظل مستمرة وموجودة، لكن غزارتها ستقل، ولن تصل إلى حد السيول غدًا، والأجواء ستتحسن تدريجيًا، وذلك في محافظة البحر الأحمر، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من وسط وجنوب سيناء".

وتابع: "فرص سقوط الأمطار في القاهرة تضعف، الفرصة كانت موجودة النهاردة وسقطت أمطار خفيفة بالفعل على مناطق متفرقة من القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وسقطت أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وبخاصة مطروح وسيدي براني والسلوم".

وأردف، أن فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ستكون موجودة غدًا: "مفيش فرص سقوط أمطار على القاهرة بكرة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري".