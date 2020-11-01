عاجل.. أمطار غزيرة تتسبب بإغلاق طريق "رأس غارب - الغردقة"

أغلقت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحر الأحمر، قبل قليل، طريق "رأس غارب - الغردقة" في الاتجاهين، بسبب هطول أمطار غزيرة عند منطقة "الكيلو 60"، تسببت في قطع الطريق، وتوقف حركة السيارات.

وأهاب محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد وإرشادات المرور، كما أهاب بالمواطنين توخي الحذر، حفاظاً على سلامتهم.

جاء إغلاق طريق "رأس غارب - الغردقة"، بعد قليل من إصدار محافظ البحر الأحمر تعليماته بإعادة فتح طريق "القصير - قفط" أمام الحركة المرورية، وذلك بعد أن اطمأن على حالة الطريق من الجهات المعنية.

وأجرت إدارة مرور البحر الأحمر، برئاسة العميد حسام كمال، عملية تمشيط سريعة لجميع طرق البحر الأحمر، لاستطلاع مياه الأمطار والسيول، ومدى تأثيرها على حركة السيارات والمواطنين المسافرين على الطرق، للوقوف على الخسائر الناتجة عن مياه الأمطار.

وكانت أجهزة محافظة البحر الأحمر قد قررت إغلاق 3 طرق خلال الساعات الماضية، اعتباراً من مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، بسبب هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة، وهي طرق "رأس غارب - الشيخ فضل"، وطريق "سفاجا - سوهاج"، الذي شهد سقوط أمطار غزيرة بلغت حد السيول في منطقة "الكيلو 90"، وطريق "القصير - قفط"، بسبب تجمعات كبيرة لمياه الأمطار على الطريق.

وعقد محافظ البحر الأحمر اجتماعاً لمراجعة الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر، كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

وأكد اللواء "حنفي" رفع درجة الاستعداد، مشيراً إلى متابعة الموقف باستمرار، لافتاً إلى أن هناك غيوم بصفة عامة على المحافظة، وعلى الناس أن يحذروا في قيادة السيارات، ويفضل عدم التحرك من المنزل، إذا لم يكن التحرك ضرورياً.