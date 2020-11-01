لميس الحديدي عن طفل المرور: "أبوه وأمه لازم يدفعوا التمن"

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تطورات التحقيقات في واقعة طفل أهان أحد أفراد شرطة المرور، موضحة أن النيابة حققت وعلمت التفاصيل، ووالده كان قد باع سيارته إلى أحد أصدقائه.

وأضافت الحديدي، خلال حلقة اليوم، من برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "يبدو أن الولد عارف الشخص اللي اشترى العربية، وأنا مش عاوزة أقول سرق، هو أخد المفاتيح صاحب العربية من خلال ابنه ونزلوا بقى في شوارع المعادي".

وتابعت: "ظهر فيديو النهارده تاني النهارده بيستهزء بشرطي آخر، بيقله أنت واقف كده ليه بشكل فيه سطوة"، مشيرةً إلى أن النيابة العامة، قررت تقويم الطفل: "مش عاوزة أقول علاجه لانهم إكتشفوا إنه مدلل جداً حيث قامت بتسليمه لاهله وضرورة تقويمه، والمشكلة دي يجب أن يدفع ثمنها والدا الطفل لانه مش عارف الفرق بين الكبير والصغير".

وتابعت: "حالة السلطوية اللي بيتكلم فيها في الفيديو واضح إنها موجودة في البيت أصلًا، الولد سرق العربية أولاً ثم حديثه مع ضابط الشرطة بسلطوية غير معهودة وأنا أظن إن الأب الاب والأم محتاجين يقفوا مع أنفسهم وقفة قبل ان يلموا الطفل ويسالوه جاب العربية إزاي والتطورات الي بعدها".

وواصلت: "لابد من وقفة مع الاهل لان الولد لو لم يقوم سلوكه هيكبر وهيبقى أسوأ من كده ده إنتوا هتشتوفوا البدع شكل تاني، إحنا عاوزين نربي جيل مايخفش من منفذي القانون ويحترموا إنفاذ القانون أنا مش عاوزة طفل يخاف من الشرطة عاوزة ولد يحترم إنفاذ القانون الطفل بيعلموا كده بره بيعلموا إحترام القانون والشرطة".

وأردفت: "أنا أسفة السلوك ده متعلمه في البيت ما هو العيل ده تربية بيته أبوه وأمه، وده سلوك متاخد من البيت هو الأب بيتعامل كده ليه؟ هو بيعامل البيت والناس اللي حواليه كده؟ ومتكلمونيش عن طفل مدلل ولا مش مدلل هذا كلام لايستقيم مع القانون".