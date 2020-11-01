تجديد حبس "مسجل خطر" لإدارة مصنع مخدرات ومنشطات جنسية بباسوس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، مساء اليوم الأحد، تجديد حبس "مسجل خطر"، لإدارته مصنع للمواد المخدرة والمنشطات الجنسية، بناحية "باسوس"، دائرة المركز، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط مصنع لإنتاج أقراص "الترامادول" و"الفياجرا"، وغيرها من المنشطات الجنسية، بمنطقة "باسوس"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات عن نشاط المذكور، فتم تشكيل حملة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية.

وبمداهمة المصنع المستهدف، تم ضبط نحو 50 ألف قرص مخدر من عقاري "الترامادول"، و"التامول"، و13 ألف قرص مؤثر لعقار "بريجا فالكس"، و16 ألف قرص منشط جنسي، و70 ألف قرص لعقار "ميزوتاك"، و19 ألف و80 قرص لعقار "سينترم"، وكمية من مسحوق "بارسيتامول"، بوزن 35 كيلوجرام، إضافة إلى مواد أخرى تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة والمنشطات الجنسية.

وتم ضبط المتهم، ويُدعى "هاني أ."، وكشفت التحقيقات أنه "مسجل خطر"، وأن قيمة المضبوطات بالمصنع تصل إلى 6 ملايين جنيه، وبالعرض على رئيس نيابة القناطر الخيرية، المستشار محمد فايد، أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة القضية.