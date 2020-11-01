هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة في بني سويف

شهدت عدة مناطق في محافظة بني سويف هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، مساء اليوم الأحد، في الوقت الذي أعلنت فيه المحافظة انتهاء استعداداتها للتعامل مع أي تداعيات محتملة لموجة التقلبات الجوية.

وتعرضت قرى شرق النيل، وخاصةً قرية "سنور"، لسقوط أمطار غزيرة، بينما شهدت قرى مركزي بني سويف وببا سقوط أمطار متوسطة، في حين لم تشهد بعض المناطق سقوط أي أمطار، ولم تؤثر الأمطار على حركة السير أو ظهور لتجمعات المياه بالشوارع حتى الآن، في حين شهدت بعض القرى والمدن برق ورعد ورياح خفيفة.

وفى سياق متصل، تفقد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، الحملة المركزية للتأكد من كفاءة وجاهزية السيارات والمعدات، استعداداً لموسم الشتاء، وتحسباً لسقوط الأمطار.

وأنهت محافظة بني سويف استعدادها لاستقبال فصل الشتاء، وموسم سقوط الأمطار، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وذلك في إطار توجيهات مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث، والتأكد من جاهزية استقبال أي سيول محتملة أو أمطار، ومراجعة الخطة التي أعدتها المحافظة، ويشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من الري، والصحة، والتموين، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية.

وشدد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، على ضرورة متابعة تنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية، للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مع أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن عدم استقرار الأحوال الجوية.

ووجه "غنيم" بمراجعة جميع مخرات السيول، لتحديد مدى قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المحتملة، خاصةً في ظل التغيرات المناخية المستمرة، حيث تم تشكيل لجان وإعداد جدول زمني بالتنسيق بين الري وشركة المياه، للمرور على أعمال التطهير والمراجعة أولاً بأول.