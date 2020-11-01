محافظ بني سويف يسلم أجهزة "التابلت" لطلاب أولى ثانوي

سلم الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، أجهزة التابلت المدرسي لطلاب عدد من مدارس المحافظة، للاطمئنان على المنظومة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وجهود تعريف الطلاب بنظم استخدامه والاستفادة المثلي من إمكاناته في خدمة العملية التعليمية، وذلك في حضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم.

وهنأ المحافظ الطلاب والطالبات بهذه المناسبة، مؤكدا على أن التابلت يعد نقلة نوعية جديدة في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا، مؤكدا اهتمام الدولة بالتعليم الذي أضحى في مقدمة الأولويات التنموية ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد التحول إلى نظام تعليم حديث يواكب متطلبات العصر الذي نعيش فيه في مختلف مناحي الحياة، ومطالبا بأهمية التضافر لتحقيق أكبر استفادة من جهود الدولة الكبيرة في هذا المجال.

كما أشار المحافظ إلى متابعته من خلال وكيل وزارة التربية والتعليم منظومة العمل الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على مدارس المحافظة والبالغ عددها 15 ألف و196 جهازا بمشتملاته من جراب، وقلم للكتابة على الشاشة وشاحن وسمًاعة، والتي يتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الرسمية واللغات والتعليم الخاص وفصول الخدمات وطلاب نظام الدمج، بالإضافة إلى المُعلمين ومُوجهي المرحلة الثانوية العامة.

من جانبها أضافت وكيلة الوزارة، أن أجهزة التابلت وردت لمخازن المديرية يوم 13 أكتوبر وسط تأمين وتنسيق تام بين الجهات الأمنية والأمن الإداري بالمديرية، وتم توزيعها في اليوم التالي على الإدارات تحت إشراف اللجنة الدائمة التي ضمت التوجيه المالي والإداري، الشؤون القانونية، التعليم الثانوي العام، الإحصاء، التطوير التكنولوجي، حيث قامت الإدارات التعليمية بتسليم مخصصات الأجهزة لكل مدرسة طبقا للأعداد المسجلة بها، وتم تفعيل activation الأجهزة بمعرفة أخصائيي التطوير التكنولوجي بالمدارس وبإشراف التطوير التكنولوجي بالمديرية لتنشيط الأجهزة وربطها بالمنظومة، حيث يحتوي الجهاز على ‏serial number‏ "رقم مسلسل" لسهولة تتبعه في حال فقدانه، ويمكن تركيب شريحة اتصال SIM‏ للأغراض التعليمية.

من جانبهم عبر الطلاب عن سعادتهم بزيارة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مؤكدين فرحتهم بالتقنية الجديدة التي ستتيح أمامهم آفاقا جديدة، وتدخلهم بشكل عملي عصر المعلومات والتكنولوجيا، مطالبين بضرورة متابعتهم بشكل مستمر حتى يعتادوا على هذه التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها.