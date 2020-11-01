"تأمين صحي بني سويف": انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية للتلاميذ

أعلن الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى، عن بدء أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعلاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس، والتي تشمل الأنيميا، والسمنة، والتقزم، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالمحافظة.

وأشار إلى أن التأمين الصحي يقوم بالمتابعة والتنفيذ والإشراف، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة وفرق العمل.

وأوضح مدير عام التأمين الصحي ببنى سويف، بمتابعة أعمال المبادرة بجميع مراكز المحافظة، حيث تفقد الأحد، أعمال بدء المبادرة بمدرسة الخيرية ومدرسة قاسم أمين للتأكد من سير العمل بانتظام وتذليل أي معوقات إن وجدت يرافقه الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى ومنسق المبادرة وعبد العزيز الديري مدير العلاقات العامة.

يذكر ان المستهدف من المبادرة حوالى ٤٨٠ ألف طالب وطالبة حضر وريف، يقوم عليها 22 فريق من التأمين الصحى لفحص طلبة مدارس الحضر، و40 فريق من الصحة لفحص مدارس الريف.