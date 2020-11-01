السيول تضرب أودية "وتير والراحة والاسباعية" بجنوب سيناء

تعرضت محافظة جنوب سيناء لحالة من الطقس السيئ، على مدار اليوم الأحد، وتساقطت الأمطار على بعض مدن المحافظة، ونتج عنها حدوث سيول متوسطة الحدة في بعض المناطق.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تعرضت لحدوث سيول، بعد أن تجمعت مياه الأمطار داخل الوديان، وشهدت منطقة "وادي وتير"، بمدينة نويبع، سيول متوسطة، أدت إلى قطع الطريق الدولي "دهب - نويبع - طابا"، وجرى تحويل الحركة المرورية إلى داخل المدينة.

وأوضح أن قرار غلق الطريق هو مجرد اجراء احترازي، مؤكداً أن السيل يسير في مجراه الطبيعي، ولم يسبب أي خسائر مادية أو بشرية، وأضاف أن مدينة سانت كاترين تعرضت أيضاً لسيول متوسطة، ضربت "وادي الراحة"، و"وادي الاسباعية"، وتمت السيطرة على الموقف.

وأكد المحافظ أن مدن الطور ورأس سدر وطابا شهدت هطول أمطار متوسطة، دون تأثير على الحركة المرورية، مناشداً قائدي المركبات توخي الحذر، واتباع تعليمات للمرور، للحفاظ علي أرواحهم.

وتعرضت محافظة جنوب سيناء منذ الساعات الأولى من مساء اليوم الأحد، لطقس غير مستقر على معظم الأنحاء، صاحبه نشاط ملحوظ في حركة الرياح، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار الطقس.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة المعنية، للتعامل مع توقعات وتحذيرات الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار.