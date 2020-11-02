عصابة تسلم شقيقين للشرطة بعد خطفهما بحجة محاولة سرقتهم

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، تفاصيل اختطاف شقيقين من إحدى قرى مركز أولاد صقر بالشرقية، تبين قيام 3 أشخاص من منطقة السنبلاوين بالدقهلية باختطافهما بعد قيام الشقيقين بسرقة توك توك منهم، وبعد تضييق الخناق على المتهمين سلموا المجنى عليهما لمركز الشرطة بحجة ضبطهما وهما يحاولان سرقتهم.

وتلقى مركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية، بلاغاً من «ربة منزل» وشقيقها «عامل».. باكتشافهما غياب نجليها، واتهامهما 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بأنهم وراء اختفائهما لحضورهم إلى مسكنهما، واتهامهم لنجل الأولى بسرقة مركبة «توك توك» خاصة بأحدهم من محل إقامته.

توصّلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو فى حقهم بالاشتراك مع «سائق، تاجر ماشية» مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية، ونظراً لاستشعار المتهمين بملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم قام أحد المتهمين بالتوجه إلى مركز شرطة السنبلاوين وبصحبته المُبلغ بغيابهما وقرر بحضورهما لمسكنه وطلبا منه مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إعادة مركبة «التوك توك». وبمواجهة المجنى عليهما اتهماه وباقى المتهمين باختطافهما من محل إقامتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.