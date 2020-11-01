صور.. مؤمن زكريا يفتتح مطعم أسماك بحضور أهل الفن

حرص لاعب ونجم النادي الأهلي مؤمن زكريا، على قص شريط افتتاح مطعم للمأكولات البحرية داخل منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في احتفالية كبرى مصحوبة بالموسيقى والألعاب النارية، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وحضر حفل الافتتاح الفنان هانى سلامة، والشيخ خالد الجندي، والنجم المطرب محمد نور، ونجم نادي الزمالك والمنتخب عمرو زكي، ولفيف من الشخصيات العامة.

وفي الفترة الأخيرة حرص عدد كبير من الفنانين على دعم اللاعب مؤمن زكريا، وكان آخرهم الفنان علي الطيب حينما حرص على دعم مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، وذلك على هامش حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وفاجأ "الطيب" مراسلي القنوات الفضائية، في المهرجان، بمحاكاة الحركة الشهيرة لـ"زكريا" على الـ"الريد كاربت"، الأمر الذي نال إشادة من الحضور.

فيما أهدى المطرب تامر حسني أغنية "مش لواحدك" للاعب مؤمن زكريا وشاركه في كليب الأغنية عدد من لاعبي كرة القدم، من أصدقاء مؤمن زكريا، وطرح تامر الكليب عبر قناته على "يوتيوب"، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلًا "إهداء إلى كابتن مصر مؤمن زكريا.. معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة ربنا معاك يا بطل".

وحرصت الفنانة راندا البحيري على دعم اللاعب مؤمن زكريا باستضافته وأسرته بمطعمها، ونشرت صورًا لمؤمن أثناء تواجده بالمطعم، وعلقت راندا قائلة "كابتن مؤمن زكريا.. نورت الدنيا كلها يا كابتن مصر".