موظف يكشف تفاصيل خيانة زوجته الطبيبة.. والمحكمة تؤيد حبسها سنة للزنا

"صاحبي شافها وهي بتحضن زميلها وبتعمل حاجات وحشة فى العربية قدام المستشفى.. وأخويا راقبها لمدة أسبوعين" بهذه الكلمات اعترف موظف بتفاصيل ضبط زوجته طبيبة القلب، بخيانته مع زميلها.

وأضاف الموظف أثناء الاستماع لأقواله في التحقيقات، أن المتهمة كذبت عليه يوم ضبطها من قبل صديقه: اتصلت بيها يوم ما كلمني صاحبي قالتلي بعمل عملية ومعرفتش أرد عليك، وأشار الموظف إلى أنه تزوجها منذ عامين ثم سافر إلى إحدى الدول العربية للعمل وتكوين نفسه، وكان دائم الاتصال مع زوجته، وبعد سماع أخبار بأنها تخونه أخذ أجازة وراقبها وضبطها بوضع مخل مع زميله.

وكشف الزوج فى التحقيقات أنه عثر على 18 فيديو بأوضاع مخلة بين زوجته وزميلها منها فيديوهات جنسية على حد قوله.

وكانت محكمة جنح النقض صباح أمس أصدرت حكما نهائيا، بتأييد حكم حبس طبيبة سنة، لاتهامهما بممارسة الزنا مع زميلها وخيانة زوجها الموظف بإحدى الدول العربية.

وأثبتت تحقيقات النيابة عن أن زوج المتهمة يعمل موظفا في دولة خليجية، وأن المتهمة لم تصن شرفه وارتبطت بعلاقة عاطفية مع زميلها، تطورت لعلاقة جنسية داخل شقة بالتجمع الخامس وأقاموا حفلات جنسية.

وقال الزوج أمام النيابة، إن أحد أصدقائه شاهد زوجته في وضع مخل بالآداب مع زميلها أمام المستشفى، ما دفعه لتكليف شقيقه بمراقبة زوجته، والذى اكتشف تكرار مغادرتها المستشفى مع زميلها، واستقلالها سيارته، وعندما تأكد حجز تذكرة للعودة إلى القاهرة وراقبها لمدة أسبوعين، وأوضح الموظف في التحقيقات أنه راقب زوجته وضبطها فى وضع مخل مع عشيقها وأمسك بها وتعدى عليها بالضرب مع عشيقها، ما أدى إلى تجمع الأهالي، وحاول عشيقها الهرب وكان معه شقيقه وضبطهما ثم أبلغ عنهما الشرطة بعدما أخذ هواتفهما والتى عثر عليها على صور ومقاطع إباحية وأوضاع مخلة، وكشفت أنها سافرت معه إحدى المدن الساحلية لقضاء إجازة صيفية وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.