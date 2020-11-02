الإسكان: طرح شقق بمساحة 75 و90 مترا لمنخفضي ومحدودي الدخل

قالت مي عبد الحميد، مدير صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء 250 ألف وحدة منها 100 ألف لمنخفضي الدخل و25 ألفا لمتوسطي الدخل لتحفيز الاقتصاد ويتيح الصندوق عبر مكاتب البريد حجز كراسات الوحدات هذا الأسبوع لذوي الإعاقة لكن الأسبوع المقبل سيكون الحجز متاحا للجميع.

وأضافت "عبد الحميد" خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية ON مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "زووم"، إن الشقق المطروحة في 12 مدينة جديدة كان عليها إقبال خلال آخر طرح للشقق، مشيرة إلى الشقق متنوعة الأولى 90 مترا وسعرها 310 آلاف جنيه بمقدم 15 ألف جنيه و500 جنيه وقسط ربع سنوي 2600 جنيه ويتم تسليم الوحدة بعد 3 سنوات بعد الاتفاق مع البنك، وتوجد شقق مساحة 75 مترا سعرها 244 ألف مقدمها 12.5 ألف جنيه بقسط ربع سنوي 2100 جنيه ويتم تسليمها بعد 3 سنوات، وفي حالة زيادة الطلب عن الشقق المعروضة سيتم بناء أراضٍ أخرى أو رد الأموال لأصحابها لحين طرح شقق في المستقبل.

وأشارت "عبد الحميد" إلى أن هذه الشقق مطروحة وفقا لمبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل قيمتها 50 مليار جنيه بفائدة 8% في 10 مدن، وتأتي بعد طلبات أصحاب الدخل أعلى من المنخفض على الشقق وقدرتهم على الدفع ويوجد شقق لهم مساحات 100 متر و110 أمتار و120 مترا ويصل سعر الشقة إلى 550 ألف جنيه "متشطبة" وهي للفئات التي لا تريد الحصول على الشقق الصغيرة التي يطرحها الإسكان الاجتماعي.

وتابعت عبد الحميد أنه تم طرح شقق 75 مترا بعد الطلب عليها في الإعلان العاشر لوحدات الاسكان الاجتماعي قبل 3 سنوات حيث تعاقد 10 % من المتقدمين على هذه الشقق لأنها تتناسب مع الأسر الصغيرة مع وجود اختيار له لتقديم على شقة 90 مترا في ظل مساندة الدولة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.

وألمحت عبد الحميد إلى أن راتب الشخص للإسكان بالنسبة لمحدودي الدخل يجب أن يكون 4500 للأعزب و6000 للمتزوج أما لمتوسطي الدخل فيجب أن يحصل الشخص على راتب 7000 جنيه شهريا أما المتزوج 9000 جنيه مع عدم شرائه من قبل وحدة سكانية مدعومة.

واستكملت أن وزارة المالية تقدم دعما نقديا يصل إلى 60 ألف جنيه لأنها تدفع فرق الفائدة 14% وتحمل المواطن فقط 7% منها وتتعاقد الدولة مع 22 بنك و8 شركات تمويل عقاري، وطرحت الدولة 13 مرحلة طرح للوحدات السكانية منذ عام 2014 بإجمالي 655 ألف وحدة وتم تسليم 454 ألف وحدة وتستهدف الدولة إنشاء مليون وحدة وتسليمها بنهاية 2024 ويتم تسليم من 8 آلاف إلى 10 آلاف وحدة شهريا وتم التسليم حتى الآن إلى 355 ألف أسرة أي أكثر من مليون شخص.

وواصلت أن الدولة تعمل على توفير مواصلات لهذه المدن فوفرت 50 أتوبيس للعمل داخليا وخارجيا وتنفيذ 835 مشروع خدمي ما بين مدارس وملاعب وأندية ومساجد وكنيسة ويتم مراقبة وحدات الإشغال من أجل الزيادة مع مراقبة الشقق غير المسكونة التي حصل عليها الشخص ولم يسكن فيها حيث تم تحرير محضر لـ 2400 شخص لأنه أخذ مكان شخص يريد السكن.