ارتفاع ضحايا انهيار منزل بسوهاج لـ3 متوفين و5 مصابين

ارتفع عدد ضحايا انهيار منزل بدائرة حي غرب سوهاج إلى ثلاثة متوفين و5 مصابين، ونُقلت الجثث إلى مستشفى سوهاج العام، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول المنزل المنهار، وتم اخلاء المنازل المجاورة، وتبين من الفحص أن المنزل المنهار مكون من 4 طوابق ومبني بالطوب اللبن، وأن سبب الانهيار قدمه وتهالكه.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قيادات الأمن بالمحافظة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتم فرض طوق أمني حول المنزل، وإخلاء المباني المجاورة خوفًا على حياة السكان.

وتبين من الفحص وعمليات رفع الأنقاض، مصرع كل من مريم صفوت مهني، 18 عامًا، ومايكل صفوت مهني، 39 عامًا، وفيفي هارون بنيامين، 45 عامًا، كما أصيب كل من بسملة محمد، 14 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وسعاد حسني حمادة، 33 عامًا باشتباه كسر بالقدمين والذراع، وصفوت مهني عاذر، 64 عامًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعمر أحمد همام، 10 سنوات، بكسر بالفخذ الايمن، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد إبراهيم دسوقي، 32 عامًا باشتباه كسر بالساق اليمنى.

من جانبه، انتقل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء أمس، إلى موقع حادث انهيار منزل بحارة متفرعة من شارع بحري مدرسة النجاح بمنطقة سيالة أولاد نصير بحى غرب سوهاج، لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه.

ورافق المحافظ مدحت القاضي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفريدة سلام رئيس حي غرب، وممثلو الصحة والإسعاف والتضامن الاجتماعي وشركات المياه والكهرباء والغاز، وقوات الشرطة.

ووجه "الفقي" بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.