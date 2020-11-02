ضبط أدوية مخدرة ومستلزمات طبية مغشوشة بـ4 شركات في أسيوط

تمكنت حملة مشتركة من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بأسيوط، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، من ضبط 4 شركات مستلزمات طبية تعمل بدون ترخيص.

ووردت معلومات وتحريات لهيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، تفيد بوجود عدد من شركات المستلزمات الطبية تعمل بدون ترخيص، وبها أدوية ومستلزمات مغشوشة وأخرى ممنوع تداولها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد حملة مشتركة من التفتيش الصيدلي وحماية المستهلك والرقابة الإدارية برئاسة وعضوية مفتشي الصيادلة، وبمداهمة الشركات المستهدفة حرى رصد العديد من المخالفات تمثلت في حيازة أدوية مدرجة جدول (1) مخدرات القسم الثاني، بواقع 10 أمبولات، وأدوية مدرجة جدول (3) مخدرات، ومدرجة جدول أول صحة نفسية وعصبية بعدد 181 أمبولًا، وكذلك أدوية ومستلزمات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مسجلة بوزارة الصحة لعدد 40 عبوة.

كما ضُبطت كمامات خاصة بوزارة الصحة ممنوع تداولها لعدد 22160 قطعة، بالإضافة إلى حيازة أدوية سارية المفعول بمكان غير مرخص لـ258 عبوة.

وحُررت محاضر رقم 3727، و3726، و3725، و3724 جنح أمن دولة طوارئ أول أسيوط، للعرض على النيابة العامة للتصرف، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.