ضبط أدوية مخدرة ومستلزمات منتهية الصلاحية بمستشفى خاص بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية ضبط مخالفات دوائية مخدرة ومستلزمات منتهية الصلاحية داخل مستشفى خاص في فاقوس.

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، والمنشآت الدوائية، ومحال بيع المستلزمات الطبية، بمراكز ومدن كفر صقر وههيا.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ومراقبة سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للاستخدام بأحد المستشفيات الخاصة بكفر صقر، وضبط مخالفات دوائية أخرى بمحل مستلزمات طبية في ههيا، تمثلت في أدوية مدرجة بجدول المخدرات في مكان غير مرخص له تداولها، وأدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة منتهية الصلاحية، بواقع 474 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بمراكز الشرطة والعرض على النيابة العامة.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة للإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة والعلاج الحر، ومديري هذه الإدارات، ورجال مباحث التموين بالمحافظة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.