طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى الفضائية، حالة طقس اليوم، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وبارد ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على الوجة البحري، لطيف على السواحل الشمالية نهارا، ومائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة، قد تصل لمتوسطة على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جنوب البحر الأحمر مع وجود أمطار خفيفة لمتوسطة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة في الجنوب نهارا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 27 والصغرى 19.

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 21.

مرسى مطروح: العظمى 24 والصغرى 18.

بورسعيد: العظمى 26 والصغرى 22.

دمياط: العظمى 25 والصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 28 والصغرى 20.

السويس: العظمى 28 والصغرى 20.

العريش: العظمى 27 والصغرى 21.

طابا: العظمى 26 والصغرى 23.

سانت كاترين: العظمى 28 والصغرى 14.

شرم الشيخ: العظمى 30 والصغرى 24.

الغردقة: العظمى 30 والصغرى 24.

الفيوم: العظمى 28 والصغرى 18.

بني سويف: العظمى 28 والصغرى 19.

المنيا: العظمى 29 والصغرى 19.

أسيوط: العظمى 30 والصغرى 19.

سوهاج: العظمى 30 والصغرى 20.

قنا: العظمى 31 والصغرى 21.

الأقصر: العظمى 31 والصغرى 21.

أسوان: العظمى 32 والصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 30 والصغرى 21.

حلايب: العظمى 29 والصغرى 26.