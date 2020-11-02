13 طريقة.. سجل قراءة عداد الغاز بنفسك قبل منتصف الشهر

بدأت شركة غاز مصر، منذ أمس، استقبال طلبات العملاء في إبلاغ قراءات عدادات الغاز الطبيعي للوحدات إلكترونيا، حتى يوم 15 نوفمبر المقبل، وبعدها لن يسمح بتسجيل القراءات، ولن يتم الأخذ بها.

وفي ظل تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستدامة توفير وتحسين الخدمات للمواطنين، جرى إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير، في ظل عدم دخول المحصلين للمنازل لحين انتهاء أزمة انتشار الفيروس.

وأوضحت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، أن الـ13 وسيلة، تشمل:

- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة).

- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضا.

- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

- تطبيق موبايل ماي فوري.

- تطبيق موبايل جوميا.

- من خلال مكاتب البريد المصري.

- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

- من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، توصيل الغاز الطبيعي وإحلاله محل المواد البترولية الأخرى والتي تكلف الدولة العديد من الأموال لاستيراد كميات تكفي من للاستهلاك المحلي.

وتعمل الوزارة على زيادة أعداد الوحدات السكنية العاملة بالغاز، بدلا من البوتاجاز، خصوصا بعد إعلان الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز، عقب تحقيق العديد من الإنجازات والحقول الجديدة التي تُكتشف.