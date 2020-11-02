جراحة دقيقة لـ6 ساعات تعيد "مجهولاً" أُصيب بطلق ناري للحياة بمطروح

نجح فريق طبي بمستشفى مطروح العام في إجراء عملية جراحية دقيقة لرجل "مجهول الهوية"، أُصيب بطلق ناري في منطقة البطن، واستغرقت العملية 6 ساعات متواصلة، عاد بعدها المصاب للحياة مرة أخرى، بعد أن كان بين الحياة والموت.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور أحمد البلتاجي، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم الاثنين، أن قسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام استقبل حالة لشخص "مجهول الهوية"، في العقد الخامس من العمر، تبين أنه مصاب بطلق ناري نافذ في البطن، له فتحة دخول من الجانب الأيسر منتصف البطن، وفتحة الخروج أعلى البطن من الناحية اليمنى، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعي عميق في القدم اليمنى.

وعلى الفور تدخل فريق الطوارئ بفحص المريض، وعمل اللازم من فحوصات سريعة، وتعويض السوائل والدم المفقود، مشيراً إلى أن المريض وصل المستشفى في حالة حرجة، وجميع علاماته الحيوية "غير مستقرة"، كما كان يعاني "صدمة" نقص السوائل، ناتجة عن هبوط فى الدورة الدموية.

وأضاف وكيل وزارة لاصحة أنه تم على الفور نقل المريض إلى غرفة العمليات، وعمل استكشاف للبطن، وتبين وجود تجمع دموي كبير مفتوح خلف "الغشاء البريتوني"، وجروح تهتكية متعددة في الأمعاء الدقيقة والغليظة، وتهتك بالوريد الأجوف السفلي.

وأشار "البلتاجي" إلى أن فريق الجراحة العامة تدخل لإجراء العملية سريعه للمصاب، برئاسة عماد المنوفي، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور معوض الحصري، اخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد موافي، اخصائى الجراحة العامة، والدكتور محمد سمير المجريسي، طبيب التخدير.

وقام الفريق الطبي بإجراء إصلاح وإعادة توصيل أجزاء متهتكة من الأمعاء الدقيقة والغليظة، واستئصال أجزاء منها، حيث وجدت متهتكة لا يمكن إصلاحها، كما قام فريق جراحة الأوعية الدموية بإصلاح الوريد الأجوف السفلي والأوعية الدموية المتهتكة.

وأكد الدكتور صبري شعبان، نائب مدير مستشفى مطروح العام، أن العملية استغرقت 6 ساعات، حيث تم نقل 6 أكياس كرات دم حمراء و6 أكياس "بلازما" للمريض، وعقب الإفاقة، تم نقله إلى وحدة الرعاية المركزة الجراحية لاستكمال العلاج، وتجري متابعة حالته طبياً، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة له.