القصة الكاملة لقرار التعليم ببقاء الطلاب في المنازل بسبب كورونا

كشفت مصادر لـ"الوطن"، خطة وزارة التربية والتعليم، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، خلال العام الدراسي الجاري، والتي تم تقسيمها إلى ثلاث سيناريوهات.

وقالت المصادر، إن السيناريو الأول قائم على إمكانية الطلاب تأجيل السنة الدراسية الحالية للعام المقبل دون احتساب التأجيل سقوطًا، وذلك على غرار الثانوية العامة في النظام الذي طبق هذا العام، حينما تم تخيير الطالب لتأجيل السنة الدراسية أو تأجيل امتحانات الثانوية لتكون في الدور الثاني باحتساب الدرجات كاملة.

وأضافت أن السناريو الثاني هو أن يدون الطالب رغبة ملحقة في الإدارة التعليمية بموافقته على تحويل نظام المنازل هذا العام، وأن يتلقى المحتوي المنهجي عبر الدروس الأون لاين ومنصات التعليم الإلكتروني والقنوات المدرسية وقنوات الوزارة عبر يوتيوب، وستكون هناك حالة واحدة يذهب فيها الطالب للمدرسة وهى لتلقى المجموعات المدرسية.

أما السيناريو الثالث، هو أن يظل الطالب على النظام الحالي المعروف بـ"النظام المتنوع" ما بين حضور 3 أيام ودروس أون لاين يومين.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة مستعدة تمامًا للموجة الثانية من فيروس كورونا حال حدوثها في الشهور المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لديها تعليمات من الوزارة بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت التعليمية والمدارس، للحد من انتشار الفيروس.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إن حماية التلاميذ بمختلف الصفوف الدراسية من أهم أولويتنا، ونعمل دائمًا لتقديم تعليم متميز عالي الجودة لجموع الطلاب، موضحًا أن هناك سيناريوهات عديدة سيتم تطبيقها في الحال حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأكد أن فكرة إلغاء العام الدراسي الجديد 2020-2021، بسبب جائحة كورونا مستحيل، كما أن جميع امتحانات النقل والشهادات ستعقد فى مواعيدها المحددة.

وأوضح وزير التعليم، أن نسبة حضور التلاميذ بالمدارس مرتفعة للغاية تزامنًا مع الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد، كما أن مجموعات التقوية تسير بشكل منضبط، ولم تُرصد أي مشكلات ناتجة عنها، مشيرًا إلى أن جميع المدارس تطبق الحضور والغياب منذ اليوم الأول من الدراسة.

وذكر الوزير أنه تم توجيه المدارس بتسليم الطلاب للكتب، حتى ولو لم يسدد ولي الأمر أي أقساط للمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.