بالصور .. رفع آثار السيول وبدء إصلاح طريق "رأس غارب - الغردقة"

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، رفع آثار السيول على طريق "رأس غارب - الغردقة"، وإصلاح الأجزاء المتضررة من الطريق، لإعادة فتحه أمام الحركة المرورية، بناءً على تعليمات المحافظ، اللواء عمرو حنفي.

وأمر رئيس مجلس مدينة الغردقة، اللواء عاطف وجدي، بالدفع بعدد من المعدات والأجهزة إلى مواقع العمل المختلفة على طريق "الغردقة - رأس غارب"، للانتهاء من إجراء الإصلاحات اللازمة للتلفيات التي سببتها مياه الأمطار والسيول، وإزالة تراكمات المياه، لإعادة فتح الطريق.

وتكدست عشرات السيارات والأتوبيسات والشاحنات أمام كميني الغردقة ورأس غارب، في وقت سابق من مساء الأحد، بسبب السيول التي داهمت منطقة "جبل الزيت"، بطريق "الغردقة - رأس غارب"، الذي تم إغلاقه في الاتجاهين، بعدما جرفت مياه السيول عدداً من السيارات.

وحرص محافظ البحر الأحمر على التواجد مع المواطنين العالقين في طريق الغردقة - رأس غارب في الكيلو 60، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى درجة السيول مساء اليوم الأحد، ما أدت إلى انحراف سياراتان نقل، وأتوبيسات تقل عدداً من المواطنين المصريين في الطريق، دون إصابات، حيث أدار المحافظ الأزمة على أرض الواقع، ووجه بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين العالقين وتوصيلهم إلى منازلهم أو وجهتهم على نفقة المحافظة.

ووجه المحافظ أيضاً بتوفير أوناش لرفع الأتوبيسات والسيارات التي انحرفت عن الطريق، والتقى عدداً من المواطنين العالقين على الطريق، واطمأن عليهم، رافضاً مغادرة الطريق حتى انقاذ وتوصيل آخر مواطن إلى وجهته، حيث شاركت الشركة العامة للبترول بمعداتها.