إطلاق موقع إلكتروني لمؤتمر "تخيل المستقبل" العالمي الأول للموهبة والإبداع

انطلق التسجيل الإلكتروني لحضور المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل"، أمس، الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبة والإبداع "موهبة"، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويتزامن المؤتمر مع مرور 20 عامًا على تأسيس "موهبة"، ويشارك فيه نخبة عالمية من صناع ومستشرفي المستقبل في مختلف المجالات، بشراكة معرفة استراتيجية مع أرامكو وسابك.

وبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني https://mawhiba.sa/gcgc، الذي يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر وأهدافه ومحاوره، والمتحدثين الرئيسيين، والمشاركين في الجلسات، والفئات المستهددفة، والجدول الزمني للجلسات.

كما يتيح الموقع للمهتمين والمتخصصين في الموهبة والإبداع، إمكانية التسجيل مجانا في فعاليات المؤتمر وجلساته الحوارية وورش العمل، بواقع جلستين يوميا، وتشهد مشاركة 3 متحدثين رئيسيين، هم ميتشو كاكاو، عالم الفيزياء، مستشرف لمستقبل العلوم، بروفيسور زائر في كل من جامعة "برينستون، ونيويورك"، ونيل ديجراس تايسون، عالم الفيزياء الفلكية، مقدم البرامج العلمية التلفزيونية، وجيرد ليونهارد، عالم المستقبليات، المؤلف المتخصص في النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا.

ويشارك في جلسات العمل والحديث عن المستقبل في مجالات تعليمية واقتصادية كل من رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وعدد من المتحدثين المشاركين العالميين البارزين.

كما يشمل المؤتمر جلسات حوارية حول الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، ويشارك فيها مديرون تنفيذيون من شركات مايكروسوفت وسيري وأمازن وهواوي، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم.

ويعد المؤتمر الذي تقرر أن يقام كل عامين، رسالة من المملكة العربية السعودية للعالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز للريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة.

ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها أبرز الممارسات العالمية في تنمية الطاقات الشابة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، وبناء العالم الافتراضي واستشراف مستقبل العلوم والتقنية، من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، وتوجيه إمكانات الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، بالإضافة الى الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لتحقيق الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وتعزيز التبادل المعرفي الافتراضي بين الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمختصين من كل أنحاء العالم.

وستقدم المملكة على منصة المؤتمر نماذج سعودية ناجحة عالمية من طلبتها الموهوبين، الذين قررت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أن يتولوا إدارة جلسات النقاش، التي سيشارك فيها أسماء عالمية وعلمية بارزة في مختلف المجالات كالعلوم، والواقع الافتراضي، والذكاء الصناعي، والتعامل مع التحديات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.