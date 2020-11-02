ميت أبو غالب بدمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الأمطار والسيول

نفذت الوحدة المحلية بمدينة ميت أبو غالب، التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، برئاسة اللواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى، رئيس المدينة، نماذج محاكاة للسيول؛ للتأكد من سلامة وكفاءة بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، وطهرت وراجعت بالوعات الأمطار والصرف الصحي، ورفعت كفاءة المعدات، للتعامل مع السيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والاجراءات، وتنفيذ خطط الأزمات والطوارئ ونشر سيارات شفط المياه بنطاق المدينة، للتعامل الفوري مع المياه .

وأنشئت "شنايش" جديدة، وطهرت في الحال، وهي عبارة عن بالوعات المياه ذات الغطاء المعدني المفرَّغ، التي تتسرب إليها مياه الأمطار، وتنتقل منها إلى شبكة الصرف الصحي، ودائمًا تحتاج إلى "تسليك"؛ لأن انسدادها يؤدي إلى كارثة.

وأكد رئيس المدينة، وضع خطة استعداد مبكرة وسيناريوهات تفصيلية وخطط للإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث الكوارث والأزمات.

وفي وقت سابق وجه اللواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى، بتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي توقعات لسوء الطقس، أو احتمالية هطول أمطار وسيول، مع اقتراب فصل الشتاء، والاستعداد الكامل لمواجهة احتمالية حدوث أي حوادث أو نكبات بالمدينة، وكذلك تحديد أماكن الإيواء لتجهيزها؛ لتنفيذ الاستجابة السريعة وقت الازمة، وتقديم سبل الدعم كافة ومايلزمها من مهمات الإغاثة، وضرورة التنسيق بين القطاعات المختلفة، وأهمية التواجد المستمر لتجنب المدينة مخاطر السيول.

وفى هذا السياق تم تغيير 2 غطاء بالوعة صرف صحي مكسورين، واختبار كفاءة البالوعات بواسطة الصرف الصحي، استعدادا لموسم الامطار.

وجارى المتابعة اليومية والمستمرة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، نتيجة حدوث السيول لرفع جودة الأداء وسرعة الاستجابة في حالة الطوارئ، وكيفية التعامل وقت حدوث الأزمة.